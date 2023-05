Justiça brasileira multa grupo médico que promoveu tratamento ineficaz no Brasil

A Justiça Federal do estado brasileiro do Rio Grande do Sul aplicou uma multa de 55 milhões de reais (10 milhões de euros) por danos morais e à saúde coletivos a um grupo de médicos que promoveu tratamentos ineficazes contra a covid-19.

Os arguidos divulgaram informações erradas sobre o uso de certos medicamentos para tratar o coronavírus SARS-CoV-2, antes mesmo de ser diagnosticada uma infeção, incluindo medicamentos como a ivermectina e a cloroquina, que faziam parte do que é conhecido como 'kit covid' que também era defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério Público apontou que a campanha sob o título 'Manifesto pela vida' lançada por um grupo que se autodenomina Médicos do Tratamento Precoce Brasil, além de recomendar substâncias ineficazes, não apontava os possíveis efeitos adversos do tratamento do coronavírus com esses medicamentos, que no caso do a cloroquina foi até contraproducente.