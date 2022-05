O ex-presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, recuperou temporariamente imunidade parlamentar. O Tribunal Judicial da União Europeia decidiu aceder ao pedido dos três eurodeputados uma vez que estes correm o risco de serem detidos, como aconteceu com Puigdemont em Setembro do ano passado, na Sardenha.Em 2017 o Ministério Público acusou Puigdemont e outros líderes independentistas de rebelião devido ao referendo independentista a 1 de outubro de 2017 na Catalunha. Mais tarde foi acusado de sedição e fugiu do país.