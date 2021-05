Justiça francesa decide julgar Air France e Airbus pelo acidente de 2009 no Atlântico

Um tribunal de Paris decidiu hoje a companhia aérea Air France e a fabricante aeronáutica Airbus devem ir a julgamento pelo acidente do aparelho que se despenhou no Atlântico em 2009 com 228 pessoas a bordo.

Fontes judiciais indicaram que representantes da Air France e da Airbus vão ter de comparecer no Tribunal de Paris pelo delito de homicídio involuntário.

A decisão divulgada hoje, em conformidade com a posição da Procuradoria, pretendeu invalidar o arquivamento do caso, em 2019, no final do processo de instrução.