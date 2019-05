Justiça moçambicana acusa 11 pessoas de corrupção na Segurança Social

O Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) de Moçambique deduziu acusação contra 11 arguidos por alegado envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), disse esta quinta-feira à Lusa fonte daquela entidade judicial.Entre os arguidos acusados pelo GCCC está a antiga ministra do Trabalho de Moçambique Helena Taipo, que se encontra detida desde 16 de abril na sequência de indícios de que terá beneficiado ilicitamente de dinheiro do INSS.A fonte do GCCC referiu à Lusa que além de Helena Taipo, aguardam em prisão preventiva mais três arguidos, e foram emitidos mandados de captura internacional contra outros dois, por se encontrarem em parte incerta.Sete arguidos respondem ao processo em liberdade, incluindo dois que ainda não tiveram a acusação formalizada.A fonte assegurou que o processo relativo ao caso INSS foi remetido na quarta-feira ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.Na terça-feira foi detida Filomena Sumbana, mulher de Fernando Sumbana, que ocupou várias pastas ministeriais em Moçambique, também no âmbito das investigações à corrupção no INSS.Um dos filhos do casal chegou a ficar detido por indícios de corrupção no referido caso, mas aguarda o processo em liberdade, após pagar caução.O GCCC acusa os arguidos de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa, peculato, branqueamento de capitais e violação de legalidade orçamental.