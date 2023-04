O Governo ucraniano está na disposição de discutir com a Rússia o futuro estatuto da Crimeia, mas só depois de as forças ucranianas chegarem à fronteira daquela península, anexada em 2014 pelo regime do Presidente Vladimir Putin.



"Caso consigamos atingir os nossos objetivos estratégicos no campo de batalha estamos prontos para discutir o assunto", afirmou Andriy Sybiha, chefe-adjunto de gabinete do Presidente Volodymyr Zelensky.









Ver comentários