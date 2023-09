Kim Jong-un diz que visita à Rússia mostra "importância estratégica" de laços bilaterais

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que a sua visita à Rússia destaca a "importância estratégica" dos laços entre os dois países, avançou esta quarta-feira a imprensa estatal de Pyongyang.

"A sua primeira visita ao estrangeiro, após a crise global de saúde pública, é uma manifestação clara da vontade do Partido dos Trabalhadores da Coreia e do Governo da República Popular Democrática da Coreia [RPDC, nome oficial da Coreia do Norte) a dar prioridade à importância estratégica das relações entre a RPDC e a Rússia", avançou a KCNA.

A agência de notícias estatal norte-coreana disse que Kim fez o comentário na estação de Khasan, a primeira paragem em território russo.