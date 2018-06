Kim Jong-un já está em Singapura para reunir com Trump

Líder norte-coreano aterrou este domingo no país onde irá decorrer a cimeira.

09:11

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 de junho de 2018

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, já aterrou em Singapura para o encontro que o vai juntar a Donald Trump, na cimeira que acontece já na próxima terça-feira.A confirmação da sua chegada foi dada pelo primeiro-ministro de Singapura, Vivian Balakrishnan, que utilizou o Twitter para dar as boas vindas ao líder da Coreia do Norte. "Acabei de dar as boas vindas ao presidente Kim Jong Un, que já chegou a Singapura", pode ler-se.A chegada do norte-coreano ficou marcada por um forte aparato policial. Já Donald Trump deverá chegar ao país por volta das 13h30 (horário português) deste domingo.Esta cimeira, que acontece em dois dias, é um marco histórico nas relações diplomáticas entre os dois países, cujos líderes não dialogam desde a década de 1950, e uma vez que as duas nações estão envoltas numa forte tensão devido aos ensaios nucleares praticados pela Coreia do Norte. Kim Jong Un e Donald Trump nunca falaram previamente, nem sequer pelo telefone, pelo que o encontro de terça-feira será um momento nunca antes visto.