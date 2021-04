Kremlin pede a Macron e a Merkel que acabem com "provocações" de Kiev

O Kremlin apelou ao Presidente francês, Emmanuel Macron, e à chanceler alemã, Angela Merkel, que devem reunir-se esta sexta-feira com o Presidente ucraniano, para que pressionem Volodymyr Zelensky a acabar com "as provocações" no leste do país.

"Seria muito importante para nós que o senhor Macron e a senhora Merkel utilizassem a sua influência nesta videoconferência com o senhor Zelensky para lhe explicar a possibilidade de uma cessação definitiva de todas as provocações" na frente, afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

"Claro, que também seria uma boa ocasião para recordar a necessidade de aplicar os acordos de Minsk", adiantou, numa referência ao texto de 2015 que permitiu reduzir drasticamente os combates na zona.