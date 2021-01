Ladrões aproveitam hospitalização de Dr. Dre para invadir mansão do produtor

Quatro ladrões aproveitaram a hospitalização do produtor Dr. Dre - que sofreu um aneurisma cerebral - para invadir a mansão milionária do artista.O quarteto tentou entrar na principal estrutura da casa, mas foram apanhados pela equipa de segurança do produtor. Os ladrões colocaram-se em fuga mal foram abordados pelo seguranças.A polícia foi chamada ao local e conseguiram deter os quatro suspeitos, segundo avança o jornal britânico Daily Mail.

Internado após ter sofrido aneurisma cerebral

O rapper, produtor e empresário norte-americano, Dr. Dre, está hospitalizado em Los Angeles, nos EUA.

A informação foi divulgada pelo próprio numa publicação na rede social Instagram esta terça-feira."Obrigado à minha família, amigos e fãs pelo interesse e votos de melhoras. Estou a evoluir muito bem e a receber excelentes cuidados da minha equipa médica. Estarei fora do hospital e voltarei para casa em breve", escreveu na legenda de uma fotografia sua num estúdio de música.De acordo com a publicação "TMZ", Dr. Dre, cujo verdadeiro nome é Andre Young, foi hospitalizado no Cedars-Sinai Medical Center devido a um aneurisma cerebral.Dr. Dre, de 55 anos e nascido em Compton, na Califórnia, foi membro do grupo de rap NWA antes de se estrear a solo com o álbum "The Chronic", em 1992.Vencedor de sete Grammys, é um dos principais impulsionadores das carreiras de vários nomes reconhecidos do hip-hop e do rap, nomeadamente Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, entre outros.