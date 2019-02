Lagerfeld: o kaiser mais excêntrico da moda

Afirmava ser o homem mais superficial do mundo e que os livros eram a tragédia da sua vida.

O mundo da moda acaba de perder uma das suas maiores figuras. O designer de moda, fotógrafo, cineasta, editor e diretor criativo da Chanel Karl Lagerfeld morreu esta terça-feira, num hospital em Paris. Tinha 85 anos. Conheça algumas das excentricidades do estilista alemão, cuja imagem de marca eram os óculos escuros, fato preto, camisa branca com grandes colarinhos, gravata preta, cinto com fivela de brilhantes e corrente presa às calças justas.



Fútil e superficial

O episódio marcou-o para sempre: quando o tio preferido o levou a dar um passeio pela cidade e lhe perguntou quem era o famoso poeta da estátua, Karl, na altura com 10 anos, não soube responder.



Em fúria, o tio deu-lhe a primeira e última bofetada na cara que receberia na vida e levou-o para casa pelo braço, entregando-o num empurrão à mãe e gritando: "Esta criança é tão fútil e superficial quanto tu!" O estilista alemão, que a imprensa tratava por kaiser (imperador), continuou a afirmar-se como "a pessoa mais superficial do planeta". Mas, se a criança excêntrica herdou da mãe o interesse precoce pela moda e o sentido de estilo, aquele estalo que o tio lhe pregou no meio da rua daria início a uma paixão insaciável pela leitura.



"Sou completamente louco por livros", disse Karl Lagerfeld em entrevista à The Magazine do Daily Telegraph. "É uma doença, da qual nunca vou ficar curado. Quero aprender tudo, quero saber tudo. Os livros são a tragédia da minha vida. Mas não sou um intelectual nem gosto da sua companhia", sublinha. "Eu sou o homem mais superficial do mundo."

Paredes forradas com 60 mil livros

Karl Otto Lagerfeld fez 85 anos no passado dia 10 de Setembro. Aos 75 ainda desenhava 24 coleções de moda por ano - para a casa Chanel, para a Fendi e para a sua própria marca Karl Lagerfeld e em 2004 desenhou ainda 30 modelos para a gigantesca H&M. Além disso, tinha uma coleção de cerca de 300 mil livros, espalhados pelas suas três casas em Paris, Nova Iorque e Mónaco, uma livraria em Paris e uma editora, a Steidl.

A sua descoberta mais recente, era a fotografia, e a crítica aclama-o como a grande revelação dos últimos anos. Faz sessões fotográficas de moda, catálogos e anúncios publicitários, mas também gostava de fotografar arquitetura e de fazer retratos de famosos. Captou a imagem de 50 estrelas de Hollywood para a Madame Figaro, incluindo Nicole Kidman, Catherine Deneuve e Jack Nicholson. "Se me pedissem para escolher entre a moda e a fotografia, preferia suicidar-me", confessou.



O estilista que raramente tirava os óculos escuros e que gostava de usar os sapatos um número abaixo do seu, levava a paixão pela fotografia tão a sério, que abriu um estúdio no centro de Paris. O mais impressionante de tudo é o escritório do designer de moda alemão, eleito pela Vanity Fair uma das personalidades mais bem vestidas do ano, com as paredes forradas com 60 mil livros antigos.

A mãe fashion victim

As pistas para desvendar o caráter pouco convencional de Karl Lagerfeld podem ser encontradas na sua infância. Criado numa herdade no norte da Alemanha, o pai era um empresário endinheirado (que introduziu o leite condensado no país e foi pai aos 65 anos) e a mãe uma fashion victim tão exigente que chegava a argumentar todas as noites quando o filho lhe suplicava que lhe contasse uma história: "Tu podes ter 6 anos, mas eu não." Karl não teve outro remédio senão aprender a ler sozinho e, quando entrou para a primeira classe, já era um prodígio.



Aos 6 anos, sabia falar francês e inglês. Apesar de ter problemas de visão, nunca foi tratado – a mãe dizia que não há nada mais feio no mundo que criancinhas com óculos.

A homossexualidade evidente desde cedo, foi bem aceite pela família, mas mal vista em todas as escolas por onde passou, por melhores notas que tivesse. Tinha 15 anos quando se mudou para Paris e 17 quando participou num concurso internacional de design, onde ganhou na categoria dos casacos – Yves Saint Laurent venceu na de vestidos de noite. Pierre Balmain não deixou escapar o talento do jovem alemão e contratou-o imediatamente.



Passou pela Krizia, Fendi e Chloé, mas foi quando impôs o seu estilo inconfundível na Chanel (a partir de 1982) que se transformou num dos homens mais respeitados do meio.

O kaiser Karl chegou a ser convidado para desenhar 80 villas de luxo na Isla Moda no Dubai. "Mandaram-me um jato privado e eu disse ‘É muito pequeno, preciso de um avião maior.’ É divertido não é?", confidenciou à The Magazine. Nunca falava da morte do aristocrata francês Jaqcues de Bascher em 1989, um dos seus amigos mais próximos e insistia: "Gosto de manter esta imagem de superficialidade. Não quero parecer um daqueles professores velhos. Nunca tenho conversas sérias: essas aborrecem-me de morte!"