Lava Jato prende banqueiro acusado de branquear milhões no Brasil

23:28

A Polícia Federal e procuradores do Ministério Público ligados à operação anti-corrupção Lava Jato prenderam esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, um banqueiro acusado de evasão de divisas e de branquear milhões de euros para ex-governador.



O banqueiro, Eduardo Plass, dono do TAG Bank do Panamá e presidente da gestora de recursos Opus Investimentos, foi preso em casa, no bairro do Leblon, zona sul da cidade. Sérgio Cabral Filho, já condenado a mais de 120 anos de cadeia por corrupção, é o ex-governador envolvido no caso.

O Ministério Público acusa Plass de ter usado o banco de sua propriedade para fazer grandes remessas ilegais de dólares para o Panamá e de ter branqueado pelo menos 20,9 milhões de euros para ex-governador. Esses milhões foram posteriormente utilizados, ainda segundo os procuradores da Lava Jato, para a compra de jóias na loja da H. Stern no Rio, com que Sérgio Cabral Filho presenteou a sua mulher, Adriana Anselmo.



Os directores da H. Stern, acusados de participação na organização criminosa supostamente criada e chefiada por Sérgio Cabral, já há muito colaboram com as investigações em troca de benefícios judiciais. Os crimes de que o banqueiro é acusado ocorreram entre os anos de 2009 e de 2015.

Além de Eduardo Plass, a Polícia Federal prendeu duas sócias dele no fundo Opus Investimentos, acusadas de envolvimento nos crimes. Sérgio Cabral Filho está preso em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além das penas a que já foi condenado, enfrenta ainda mais duas dezenas de processos.

