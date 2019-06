Le Pen vai ser julgada por divulgação de imagens do Daesh no Twitter

Marine Le Pen vai ser julgada pela publicação de diversas imagens do Daesh, na rede social Twitter em 2015.Segundo a AFP, um juiz de Nanterre, em França, ordenou, esta quarta-feira, que a presidente da União Nacional fosse julgada pela divulgação das atrocidades cometidas pelo Daesh, incluindo a partilha de uma fotografia do corpo decapitado do jornalista norte-americano, James Foley, acompanhada da legenda: "Isto é o Daesh".O mesmo juiz, em fevereiro de 2018, já tinha indiciado Marine Le Pen pela difusão de "mensagens violentas que incitam ao terrorismo ou à pornografia e que danificam seriamente a dignidade humana", avança a agência de notícias.O crime pelo qual a líder da extrema-direita francesa será julgada pode chegar à pena de três de prisão assim como ao pagamento de multas que podem atingir os 75 mil euros.