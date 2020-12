Lei aprovada: os mais ricos da Argentina vão pagar 'imposto milionário' para ajudar os mais pobres

O Senado argentino aprovou, esta sexta-feira, um imposto milionário sobre os 12 mil mais ricos do país. O objetivo é pagar as medidas de contenção do coronavírus e ajudar os pobres e pequenas empresas. Recorde-se que a Argentina já registou 1,4 milhões de casos de Covid-19 e mais de 39 mil mortes.O presidente Alberto Fernandez espera angariar cerca de 3 mil milhões de euros através do imposto milionário que é pedido a pessoas com bens declarados superiores a cerca de dois milhões de euros. Os mais ricos do país terão de pagar uma taxa progressiva de até 3,5% sobre a riqueza da Argentina e até 5,25% sobre a riqueza fora do país.O imposto irá cobrir materiais médicos para a luta contra o coronavírus, ajudas para pequenas empresas, apoios sociais, empreendimentos de gás natural e ajudas a estudantes.