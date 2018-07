Leoa presa em jaula é atração turística em restaurante

Vídeo foi exposto nas redes sociais e estabelecimento está a ser fortemente criticado pelos internautas.

O restaurante Mezvoo, em Istambul, na Turquia, colocou um leão atrás de uma jaula envidraçada para servir de atração turística e está agora a ser alvo de escrutínio público nas redes sociais, cujos internautas estão a condenar severamente a situação.O próprio estabelecimento partilhou vídeos daquela que os internautas já começaram a caracterizar como uma situação desumana. O animal, que foi batizado de Khaleesi, surge bastante magra, a caminhar num espaço muito reduzido, a reagir aos passos de uma criança.De acordo com o The Independent, o restaurante já teve como atrações turísticas outros animais, tais como crocodilos, cavalos e pássaros, alegando ser uma ação de "reabilitação animal". Os gerentes do estabelecimento mantinham os animais no andar de baixo do café, num local registado como jardim zoológico.O governo turco investigou a situação após receber várias denúncias, concluindo que o dono tinha o direito de manter os animais, uma vez que tinha as licenças em dia. Ainda assim, as autoridades ordenaram que a leoa fosse retirada da jaula de vidro.A situação gerou muita polémica nas redes sociais. A situação está a ser encarada por milhares de pessoas como abuso animal e exploração. Já há inclusivé uma petição online para acelerar o processo de retirada do animal.