Leões, tigres e um jaguar fogem de Jardim Zoológico na Alemanha

Autoridades locais aconselharam os moradores a permanecer dentro das suas casas.

12:23

Dois leões, dois tigres e um jaguar fugiram de um Jardim Zoológico em Lünebach, a oeste da Alemanha.



Segundo avança a BBC, que cita as autoridades locais, um urso também terá escapado do estebalecimento, mas acabou baleado.



A polícia local aconselhou os moradores a permanecer dentro das suas casas e chamar as autoridades se virem qualquer um dos cinco animais à solta.