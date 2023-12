Libertadas 12 vítimas de exploração sexual que viviam em condições desumanas em Madrid

Liberadas 12 #víctimas de explotación sexual confinadas en un #sótano por una organización criminal, un espacio sin ventanas donde dormían hacinadas en condiciones insalubres



??Entre las #víctimas se encontraba una persona con discapacidad intelectual



En el chalé donde se… pic.twitter.com/jm78DuuHVK — Policía Nacional (@policia) December 8, 2023

A Polícia Nacional Espanhola, em colaboração com a Guardia Civil, desmantelou uma organização criminosa envolvida em tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual em Madrid. 12 mulheres, uma com deficiência intelectual, foram libertadas de uma cave em condições desumanas, informam as autoridades.Segundo o El Diário, as vítimas eram trazidas de países da América do Sul sob promessa de um trabalho e de melhores condições de vida. Mas mal entravam em Espanha, as mulheres eram informadas de que tinham uma dívida com a organização, que deveria ser paga através de trabalho sexual.Submetidas a um controlo rigoroso, as vítimas viviam em condições de insalubridade e de sobrelotação numa cave sem janelas. Pela sua estadia no espaço, tinham de pagar cem euros, para além das despesas relacionadas com a alimentação, vestuário e cosméticos.As mulheres tinham de estar disponíveis 24 horas por dia e trabalhar pelo menos oito. Eram obrigadas a fornecer dois serviços sexuais ao mesmo cliente e a praticar sexo oral sem preservativo.A investigação apurou que os envolvidos no esquema terão acumulado 1 244 767,49 euros com os crimes. As autoridades detiveram 11 pessoas em Madrid e uma em Arrecife.Os membros da organização são de origem sul-americana e têm várias propriedades em Espanha, das quais há a destacar um imóvel utilizado como bordel.