Líder da Al-Qaeda apela a guerra contra os Estados Unidos

Transferência da embaixada norte-americana em Israel de Telavive para Jerusalém acontece esta segunda-feira.

Por Lusa | 05:11

O líder da rede terrorista Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri apelou à resistência "através da guerra santa" contra os Estados Unidos, na véspera da transferência da embaixada norte-americana em Israel de Telavive para Jerusalém.

Num vídeo de cinco minutos intitulado "Telavive também é uma terra de muçulmanos", divulgado este domingo, o médico egípcio, que assumiu a liderança da Al-Qaeda após a morte de Osama bin Laden, em 2011, descreveu a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) como "vendedores da Palestina", considerando que as "negociações e o apaziguamento não serviram os palestinianos".

A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, reconhecida unilateralmente pelo Presidente norte-americano como capital de Israel, é inaugurada esta segunda-feira, no dia do 70.º aniversário do Estado judaico, e contará com uma mensagem de Donald Trump transmitida por vídeo.