Líder do Partido Democrático de Itália infetado com coronavírus

Nicola Zingaretti, secretário-geral do Partido Democrático, que governa em Itália coligação com o Movimento 5 Estrelas, está infetado com o novo coronavírus.



O anúncio foi feiro este sábado nas redes sociais pelo próprio. Num vídeo publicado no Facebook, Zingaretti revela que está infetado. "Aconteceu: também eu tenho o coronavírus", começa por dizer.





"Os médicos disseram que estou infetado com o Covid-19. Estou bem, mas terei de ficar em casa durante os próximos dias. Vou continuar a fazer todo o trabalho necessário a partir daqui", acrescenta.



"Digo sempre que é preciso combater o pânico, ainda mais nestes momentos, dando bons exemplos, seguindo à letra as orientações dos médicos e da ciência", termina.