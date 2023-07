Líder do Partido Popular e da oposição em Espanha deseja início de "uma nova época" com legislativas

O líder do Partido Popular (PP) e da oposição em Espanha, Alberto Núñez Feijóo, disse este domingo que o país pode iniciar "uma nova época" com as legislativas deste domingo e desejou um resultado "com nitidez e claridade".

"A partir das 23 horas, quando se começar a clarificar o resultado, Espanha pode começar uma nova época", afirmou Alberto Núñez Feijóo, depois de ter votado num escola em Madrid, onde foi recebido com gritos de "presidente, presidente".

O candidato a primeiro-ministro, e favorito nas sondagens publicadas durante a campanha, afirmou que há "muitas coisas em jogo" nas legislativas espanholas.