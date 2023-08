Feijóo reitera que é candidato a primeiro-ministro de Espanha

O presidente do Partido Popular de Espanha, Alberto Núñez Feijóo, insistiu esta quarta-feira em que ganhou as eleições de 23 de julho e por isso deve governar, acrescentando que a alternativa é uma 'gerigonça' que não garante estabilidade e governabilidade.

"Temos a responsabilidade de dotar Espanha de um governo que governe. E que governe desde o primeiro momento, não que resista durante uns anos", disse Feijóo, numa reunião com deputados e senadores eleitos pelo PP (direita) nas eleições legislativas de 23 de julho, que o partido ganhou, mas sem conseguir maioria absoluta sozinho ou com o VOX, de extrema-direita, com quem governa em coligação em quatro regiões autónomas espanholas.

O Partido Socialista (PSOE) foi o segundo mais votado e tem mais aliados parlamentares, pelo que neste momento parece ter mais possibilidades de formar governo, coligado com a plataforma Somar (extrema-esquerda) e com o apoio parlamentar de forças regionalistas, nacionalistas e separatistas.