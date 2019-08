Líderes internacionais condenam Bolsonaro após tragédia na Amazónia

A tragédia dos incêndios e do abate de árvores que estão a destruir milhares de quilómetros de floresta na Amazónia uniu vários líderes mundiais contra Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro é acusado de nada fazer para deter o flagelo e até de o incentivar. Na linha de frente, o presidente de França, Emmanuel Macron, chamou mentiroso a Bolsonaro.Em comunicado, a presidência francesa considerou que Bolsonaro mentiu na recente cimeira do G20, em Osaka, ao garantir a defesa da Amazónia para que a UE aceitasse o acordo de livre comércio com o Mercosul. Por isso, acrescenta, no atual quadro de devastação da Amazónia, França vai vetar esse acordo, posição que será partilhada pela Irlanda.Macron instou os membros do G7, que se reúnem hoje e amanhã em França, a discutirem a situação na Amazónia, que macron considera uma emergência global, sendo apoiado por Alemanha e Canadá, parceiros do G7. Em resposta truculenta no Twitter, Bolsonaro escreveu que Macron está a influenciar outros países de forma sensacionalista para colher dividendos internos e que o G7 discutir a Amazónia sem a presença do Brasil é um resquício do colonialismo europeu.Tentando amenizar as críticas e retaliações, entre as quais a ameaça da Finlândia de propor à UE a suspensão da importação de carne brasileira, Bolsonaro fez uma reunião de emergência com o governo e vai avançar a proposta de usar as Forças Armadas na Amazónia, para combater os fogos e para reforçar a segurança.