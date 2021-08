Likes e partilhas incentivam discurso de indignação nas redes sociais

A quantidade de gostos ou partilhas nas publicações influencia a postura dos utilizadores nas redes sociais e amplifica os discursos de indignação, constata um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América.

A pesquisa, publicada na Science Adventures, envolveu mais de 12,7 milhões de tweets de 7 331 utilizadores do Twitter e concluiu que o algoritmo e alcance das publicações nas redes sociais encorajam os utilizadores a publicar posts com discursos moralmente indignados.

"Os incentivos das redes sociais estão a mudar os tons das nossas conversas políticas online", referiu William Brady, investigador do Departamento de Psicologia da Universidade de Yale.

Os resultados deste estudo sugerem que os utilizadores que defendem políticas extremistas são mais indignados nas redes sociais do que os politicamente moderados, que são mais influenciados pelas "recompensas" destas redes.

"Os nossos estudos demonstram que as pessoas com amigos e seguidores politicamente moderados são mais sensíveis ao feedback, o que reforça as suas expressões de indignação", aponta Molly Crockett, professora de psicologia na Universidade de Yale.

Crockett alerta ainda para "o modelo de negócio" das redes sociais assente na quantidade de gostos e partilhas dos posts e que podem ter impacto nos movimentos políticos.

"As plataformas das redes sociais não refletem apenas o que está a acontecer na sociedade. As plataformas criam incentivos que mudam a forma como os utilizadores reagem a eventos políticos ao longo do tempo", acrescentou.