Lista de países que restringiram ligações ao Reino Unido continua a crescer

A lista dos países que suspenderam as ligações aéreas com o Reino Unido devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2 que seria até 70% mais contagiosa continua esta segunda-feira a aumentar.

Em alguns casos, as restrições estendem-se a outros países onde a nova estirpe foi detetada, como a África do Sul e a Dinamarca.

As autoridades britânicas alertaram, no sábado, a Organização Mundial da Saúde sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.