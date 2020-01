Livro de cardeal coloca Bento XVI contra Francisco

A história é aparentemente simples. Um cardeal, prefeito da Congregação para o Culto Divino, bateu à porta do convento onde vive Bento XVI e pediu-lhe um texto sobre o sacerdócio, com foco no celibato. O papa emérito alegou falta de forças para pensamentos teológicos elaborados, mas acedeu escrever uma reflexão.O caso veio colocar quase tudo em causa. Há cardeais contra monsenhores e, pelo que se percebe, até os papas estão um contra o outro.O cardeal em causa, Robert Sarah, que alega ter-se tratado de um ato inocente, está sob fogo cruzado. É suspeito de ter envolvido Bento XVI numa polémica que o papa emérito não pretendia.É que o cardeal, conotado com a ala mais retrógrada da Santa Sé, escreveu um livro - ‘Das profundezas dos nossos corações’ - em que critica a intenção de Francisco permitir, em zonas remotas da Amazónia, a ordenação de homens casados, no qual integra o texto de Bento XVI e em cuja capa coloca o nome do emérito.Sarah diz que o Papa Francisco vai abrir uma caixa de Pandora e defende, com unhas e dentes, o celibato dos padres. A integração do texto de Bento XVI no livro fez com que transparecesse a ideia de que o papa emérito tinha saído a terreiro a contestar as ideias do Papa Francisco.A polémica alastrou à velocidade com que se acende um fósforo e, segundo Georg Gaenswein, prefeito da Casa Pontifícia, Bento XVI exigiu que o seu nome fosse retirado do livro. O cardeal Sarah garante que está a ser alvo de calúnias e que é "amigo de Bento XVI e obediente a Francisco".