Loja nos EUA é alvo de protestos por vender 'Estrelas de David' para não vacinados

O proprietário da loja 'HatWRKS', em Nashville, nos EUA, está a ser acusado de anti-semitismo após anunciar a venda de emblemas da 'Estrela de David', semelhantes aos que os nazis obrigavam os judeus a usar durante o Holocausto para os identificar, que dizem "NÃO VACINADO", avança a CNN.



"Os autocolantes estão aqui. Ficaram ótimos. Cinco euros cada um. Têm uma colagem forte... Em breve ofereceremos bonés de camionista", pode ler-se na legenda do anúncio publicado no Instagram.





Screenshot of a now-removed post from hatWRKS Nashville. Store owner (pictured) didn’t want to talk, and told us to leave her property. We’re talking to synagogue leaders tonight on FOX17 News at 9. pic.twitter.com/Di79WwB9mq — Rachel Tiede (@RMTiede) May 28, 2021

Depois da onda de críticas que se gerou em torno da publicação, o anúncio foi removido.

Um grupo de manifestantes reuniu-se em frente à loja, no sábado de manhã, e um dos cartazes dizia "Nashville condena o hatWRKS".





Protestors surrounded a Nashville hat store on Saturday after the owner of hatWRKS posted a picture to Instagram showing her wearing a yellow patch resembling the Star of David with the words “not vaccinated”.https://t.co/6MZNDlF1GH — Jon Cooper (@joncoopertweets) May 30, 2021

Group gathering at HatWRKS protesting the sale of Star of David patches with “Not Vaccinated” written on them. This is the second protest here today. https://t.co/IoW1DlsceB pic.twitter.com/lSosBQxZqX — Rachel Tiede (@RMTiede) May 29, 2021

Ainda no sábado, após a manifestação, o fabricante de chapéus anunciou que, por toda esta situação, deixaria de vender os seus produtos aquela loja.