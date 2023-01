No seu primeiro ato oficial como Presidente do Brasil, Lula da Silva assinou logo após a tomada de posse, no domingo, vários decretos que anulam decisões do antecessor, Jair Bolsonaro, que flexibilizavam o acesso a armas e a invasão da Amazónia por madeireiros e garimpeiros.



Lula restabeleceu o Fundo da Amazónia, criado no seu segundo Governo para financiar ações de preservação ambiental com doações de países europeus, que Bolsonaro tinha travado em 2019.









