Lula da Silva diagnosticado com pneumonia e adia início da viagem à China

O presidente brasileiro, Lula da Silva, foi diagnosticado, na madrugada desta sexta-feira, com um quadro de pneumonia, e a partida para a viagem oficial à China, prevista para este sábado, foi adiada provisoriamente para domingo, podendo mesmo nem ocorrer. O diagnóstico de pneumonia foi feito por médicos do Hospital Sírio Libanês de Brasília, onde o chefe de Estado procurou atendimento no final da noite de quinta-feira.

Ao regressar de uma deslocação ao Rio de Janeiro, na noite de quinta, Lula apresentava um quadro de cansaço acima do normal, rouquidão e dificuldade para respirar, e foi para o Sírio Libanês. Os exames apontaram um quadro de pneumonia, avaliada pelos médicos como leve, mas que inspira alguns cuidados dada a idade do presidente, que está com 78 anos.

Na manhã desta sexta-feira, o ministro de Comunicação, Paulo Pimenta, informou por comunicado que Lula da Silva tinha regressado ainda de madrugada à residência oficial em Brasília, o Palácio da Alvorada, onde ficaria a descansar por algumas horas e a ser submetido a tratamento com antibióticos. A agenda de Lula para esta sexta foi naturalmente cancelada e a partida para a China, prevista para a de sábado, foi adiada, por pelo menos 24 horas.

De acordo com fontes próximas ao presidente brasileiro, a evolução do quadro de saúde dele é que vai definir se a tão esperada viagem à China irá mesmo ocorrer. Se Lula apresentar condições clínicas para enfrentar uma viagem tão longa e desgastante, ele partirá para aquele país do Oriente no domingo, um dia após o previsto inicialmente, mas, se não houver condições, a viagem será adiada para data mais oportuna e Lula permanecerá em repouso.