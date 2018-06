Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula da Silva garante que será candidato no Brasil

Ex-presidente mostra confiança na Justiça e diz que só morto não será candidato.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:15

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, preso desde 7 de abril por corrupção, reafirmou em manifesto a sua intenção de disputar as presidenciais do próximo mês de outubro.



Apesar de condenado a 12 anos e um mês por corrupção e de ser, pelo menos teoricamente, inelegível por causa disso, Lula afirmou que só não será candidato "se estiver morto" e garantiu que já se está a preparar para a disputa.



"Vou-me preparando, com fé em Deus e muita confiança, para o dia do reencontro com o querido povo brasileiro. E esse reencontro só não ocorrerá se a vida me faltar", escreve Lula num trecho do manifesto divulgado na sexta-feira.



O antigo governante afirma ainda que mantém a sua candidatura por "acreditar sinceramente" que a justiça eleitoral "manterá a coerência com os seus precedentes de jurisprudência" e não se curvará "à chantagem da exceção" só para ferir os direitos dele.



O manifesto foi divulgado no mesmo dia em que o Partido dos Trabalhadores lançou oficialmente a candidatura presidencial de Lula num hotel de Minas Gerais.



No evento, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, garantiu que Lula será candidato mesmo se a justiça eleitoral lhe negar o registo da candidatura, lembrando que muitos outros políticos condenados e até presos já foram eleitos escudados em recursos judiciais.