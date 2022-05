Lula da Silva recebe apoio de outro partido para disputar as presidenciais do Brasil

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu esta terça-feira o apoio do partido Solidariedade (centro-esquerda), para as eleições presidenciais em outubro, quando deverá enfrentar o atual Presidente do país, Jair Bolsonaro.

A candidatura de Lula da Silva será formalizada no próximo sábado com o apoio de quase todas as forças progressistas, que estão em processo de construção de uma ampla aliança para enfrentar os partidos de direita e extrema-direita que compõem a base de apoio de Bolsonaro, que tentará renovar o seu mandato em Brasília.

Num discurso no evento de formalização do apoio, em São Paulo, Lula insistiu na necessidade de que a coligação em discussão em torno da sua candidatura seja a mais ampla possível e permita que, em caso de vitória, tenha o apoio de uma base parlamentar alinhada com as ideias de seu eventual Governo.