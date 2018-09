Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula prepara substituto para o representar na lista

PT vai recorrer para a ONU e para o Supremo, mas sem grande esperança.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 11:10

O Partido dos Trabalhadores (PT) vai recorrer à ONU e ao Supremo Tribunal para tentar inverter a anulação da candidatura presidencial de Lula da Silva decretada sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, mas já está a preparar a sua substituição pelo atual ‘número dois’ da lista, Fernando Haddad, apesar de este ter sido esta terça-feira acusado de corrupção.



Na sua propaganda eleitoral na rádio, o PT continua a defender e enaltecer Lula como o candidato do povo, mas, no final dos anúncios, surge agora a frase "Haddad é Lula", já a preparar os apoiantes para a substituição.



A candidatura do ex-presidente da Câmara de São Paulo deverá ser formalizada até terça-feira, data-limite para a alteração das listas, isto apesar de Haddad ter sido esta terça-feira acusado de corrupção por, alegadamente, ter recebido 2,6 milhões de reais (cerca 521 mil euros) em ‘luvas’ durante a campanha eleitoral de 2012.



A acusação não impede Haddad de concorrer à presidência, uma vez que não foi julgado e condenado.