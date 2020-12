Luxemburgo promove subida do salário mínimo para 2200 euros por mês

O Parlamento do Luxemburgo prepara-se para aprovar um novo aumento do salário mínimo no país que cifrará agora o valor nos 2200 euros. Um tabalhador com emprego qualificado não ganhará menios de 2642 euros.A medida vai permitir o aumento do salário a pelo menos mais 60 mil trabalhadores no Luxemburgo, 14,6% da população assalariada. A medida terá uma fatura para as empresas na ordem dos 54,3 milhões de euros. Várias empresas insurgiram-se contra este aumento a meio da pandemia mas o Executivo já prometeu pagar às empresas mais afetadas pela crise um suplemente de 500 euros mensais no primeiro trimestre de 2021 por cada trabalhador que empregue com o salário mínimo.O salário mínimo no Luxemburgo é um dos mais altos da União Europeia e já foi aumentado 10 vezes durante a última década. Um aumento enntre 444 euros e 533 euros, para trabalhadores qualificados. salário mínimo em Portugal vai mesmo subir 30 euros no próximo ano, confirmou o Governo no final de uma reunião de concertação social. O aumento será assim de 4,7% para 665 euros brutos por mês.O ministro da Economia, Siza Vieira anunciou apoios a fundo perdido para ajudar a assegurar, nomeadamente, os aumentos e encargos com o Estado que resultam desta decisão, embora não tenha avançado detalhes de imediato.