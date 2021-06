Machos da mosca-da-fruta tornam-se violentos quando têm fome, aponta estudo

Os machos da mosca-da-fruta ficam mais agressivos quando sentem fome, segundo revelaram investigadores da Universidade de Oxford.No estudo, a equipa analisou o comportamento dos insetos perante frascos com diferentes quantidades de alimento e registou o número de conflitos entre eles. Aqueles que não conseguiam alcançar a comida com facilidade perseguiam e cercavam-se uns aos outros. "Quanto mais fome eles têm, mais combativos se tornam", aponta a autora do estudo, Jen Perry.Os resultados do estudo foram publicados na revista Animal Behavior.