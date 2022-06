Macron pede "maioria sólida" e "despertar republicano" nas eleições francesas

O Presidente da República francês, Emmanuel Macron, exortou esta terça-feira os concidadãos a "darem uma maioria sólida" à sua coligação na segunda volta das eleições legislativas, para não "somarem uma desordem francesa à desordem mundial".

"Está na hora de fazermos escolhas, e as grandes escolhas nunca se fazem através da abstenção. Apelo, por isso, para o vosso bom-senso e para o despertar republicano", afirmou, considerando que "no domingo [na segunda volta das eleições legislativas], nenhuma voz deve faltar à República".

Em campanha para a segunda volta das legislativas, que se realiza a 19 de junho, com a sua coligação 'Ensemble!' ('Juntos!'), que venceu a primeira volta do escrutínio por uma curta margem, o chefe de Estado francês explicou que é "necessária uma maioria sólida para garantir a ordem no exterior e no interior das fronteiras" de França.