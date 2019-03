Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maduro culpa Estados Unidos por avaria elétrica na Venezuela

Caracas e 15 dos 23 estados venezuelanos foram afetados.

Por F.J.G. | 01:30

A Venezuela estava ao fim do dia desta sexta-feira ainda às escuras, devido a uma falha técnica na central hidroelétrica de Guri que causou o apagão em Caracas e em pelo menos 15 dos 23 estados venezuelanos a partir das cinco da tarde de quinta-feira.



O presidente Nicolás Maduro culpou os EUA e o líder opositor Juan Guaidó, falando mesmo de "uma guerra elétrica anunciada e dirigida pelo imperialismo norte-americano".



Esta foi também a explicação do ministro da Eletricidade, general Luis Motta Domínguez, que denunciou uma alegada "sabotagem na central de Guri". O apagão semeou o caos em Caracas onde os protestos estalaram quando o metro parou. A falha forçou o desvio de voos do aeroporto da capital venezuelana, onde escolas, comércios e repartições públicas encerraram. Esta sexta-feira, parte de Caracas já tinha luz.