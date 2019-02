Mãe acusada de abusos por amamentar filho de quatro anos com autismo

Yakaly Di Roma tem sido atacada ao partilhar as fotografias.

O filho mais velho de Yakaly Di Roma chama-se Hans, tem quatro anos e é autista. Com esta idade, a mãe optou por ainda o amamentar porque, segundo a mesma, conforta o seu filho e não mostra qualquer vontade de parar de dar de mamar à criança, a não ser que perceba que isto deixou de ser bom para o menino. De momento, Yakali está a amamentar duas crianças: Hans e o seu filho mais novo, River, de um mês.



A mulher escolheu fazer uma sessão fotográfica onde surge a amamentar ambas as crianças, ganhando uma notoriedade que trouxe elogios e também críticas. Surgiram críticos que acusaram a mulher de ser uma "pedófila", por amamentar um filho daquela idade, e ainda a acusaram de propagar pornografia infantil, já que é "repugnante" e "perturbador" amamentar uma criança de quatro anos.



Apesar disso, a mãe diz que "felizmente a maioria das pessoas é boa, e vê a amamentação como a coisa natural que realmente é", contou ao jornal inglês Mirror.





Yakaly explicou ainda ao jornal que o filho come regularmente como todas as outras crianças e que a amamentação serve mais para que Hans "se sinta confortável" e chega a fazê-lo duas vezes por dia: "antes de levá-lo à escola ou à noite, antes de dormir".



Relativamente às fotografias que vai pondo nas redes sociais a amamentar as crianças explica: "Quanto mais as pessoas virem os seios como comida para bebés, e não algo que é usado para vender um produto, mais as pessoas entenderão que o propósito principal de um seio é alimentar os filhos".