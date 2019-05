Mãe apanha melhor amiga a roubar dinheiro ao filho de oito anos

Samantha Robson, de 39 anos, divulgou imagens do sistema de vigilância, CCTV, que mostram a sua melhor amiga a roubar a carteira do filho, de oito anos, bem como o resto da casa.

A mãe, de Cheshire, em Inglaterra, conheceu Tanya Sellars, em 2013. Esta tornou-se a ama do seu filho Ewan quando este tinha dois anos de idade.

As duas mulheres rapidamente se tornaram amigas e Samantha confiou uma chave da sua casa a Tanya.

No início de 2017, a cabeleireira Samantha e o marido Mark, de 38 anos, perceberam que estava a faltar dinheiro em casa e decidiram instalar câmaras de CCTV pelas várias divisões da casa.

"Quando o dinheiro começou a desaparecer, comecei a estranhar", contou Samantha em declarações ao jornal britânico The Mirror.

"Eu até contei à Tanya que o dinheiro estava a desaparecer e ela incentivou-me a deixar o meu emprego ao dizer que eu não podia trabalhar num lugar com um possível ladrão", confessou a mãe.

"Quando verificámos as câmaras, não conseguia respirar ao ver o rosto dela no ecrã. Nós vimos a Tanya enquanto ela vasculhava a carteira do nosso filho. Fiquei tão chateada que me senti enjoada", acrescentou.

O casal chegou à polícia com as imagens do crime e Tanya foi presa, em julho de 2017, aparecendo no tribunal pela primeira vez no mês seguinte.

Tanya declarou-se culpada de quatro acusações de roubo no Liverpool Crown Court, e foi condenada a uma pena suspensa de 21 meses.

Samantha fala agora pela primeira vez sobre o caso. O objetivo é avisar o público da ameaça que Tanya representou ao roubar em flagrante um total de 1.583 euros.