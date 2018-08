Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe com tumor cerebral escreve cartas para a filha ler no futuro

Sophie George, de 27 anos, tem um cancro terminal.

Sophie George, de 27 anos, tem um tumor cerebral terminal – descoberto no início deste ano – e está a escrever diversas cartas para a filha ler quando crescer. A britânica, a quem foram previstos 18 meses de vida devido à gravidade da doença, quer fazer parte da vida de Marcie, de apenas um ano.



A britânica escreve as missivas para a menina ler "em momentos em que "sinta a vontade de conversar com a mãe".



"Tenho apenas vinte e sete anos. Nunca achas que vais enfrentar algo assim. Isso faz com que aprecies as pequenas coisas da vida", disse em entrevista ao jornal Metro.



"Todos os dias tenho medo por não ir estar com ela [no futuro]", revelou.



Uma das cartas foi escrita para Marcie ler no seu primeiro dia de aulas: "Querida. Hoje é o teu primeiro grande dia na escola e, mesmo sem a mamã aí para segurar na tua mão ou dar-te um beijo de despedida, eu estarei a olhar por ti e a manter-te segura", começa por escrever.



A menina vai ser criada pelo pai, Jay Godfrey, de 27 anos.