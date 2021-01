Mãe de seis filhos morre devido a complicações após parto de trigémeos

Tinha 26 anos e acabado de se tornar mãe de seis filhos. Camila Cassimiro da Conceição morreu devido a complicações pós-parto de trigémeos.



A mulher de Santa Catarina, no Brasil, foi levada de urgência esta quinta-feira para os cuidados intensivos, dois dias depois do parto, após se ter detetado uma hemorragia.







O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, onde se encontraca internada, avançou que Camila sofreu uma hemorragia e o seu quadro clínico agravou-se culminando na sua morte.



Os trigémeos Vitória, Breno e Valentina continuam no hospital.



A história de Camila chamou à atenção por ser uma situação inusitada. A cada gravidez, Camila tinha mais crianças, ou seja, na primeira teve apenas um filho, na segunda engravidou de gémeos e, nesta última, teve trigémeos.



Vitória, Breno e Valentina nasceram de cesariana às 36 semanas e este será o primeiro caso de trigémeos no Brasil em 2021.