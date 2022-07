Mãe deixa filha de 18 meses morrer à fome para se encontrar com o namorado

Uma mulher deixou a filha de 18 meses morrer à fome ao abandoná-la, durante seis dias, no apartamento onde viviam na localidade de Ponte Lambro, em Milão, Itália para ir ter com o namorado. O corpo da bebé foi encontrado na quarta-feira à noite dentro do berço.A bebé teria ao seu lado um biberão com leite e também uma garrafa com comprimidos no interior, segundo avança o jornal de Milão, Corriere Della Sera, Alessia Pifferi.Alessia Piffer, de 36 anos, ainda tentou acordar a filha, primeiro com água na cara e depois com manobras de reanimação, porém sem sucesso. Foi neste momento, que a mulher pediu ajuda a uma vizinha, que chamou a emergência médica.De acordo com o jornal de Milão, a mulher foi detida na quinta-feira e acusada de homicídio voluntário.