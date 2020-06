Mãe droga filhas de 9 e 12 anos e irmã de 15 para as prostituir em São Paulo

Uma mulher de 28 anos foi presa na cidade brasileira de Peruíbe, no litoral do estado de São Paulo, acusada de dar drogas às duas filhas, de 9 e 12 anos, e a uma irmã, de 15, para as forçar a prostituir-se. A mulher foi presa na casa onde os crimes ocorriam, num bairro da periferia de Peruíbe, depois de denúncias feitas ao Conselho Tutelar de Menores.

De acordo com essas denúncias, a mulher obrigava as duas filhas e a irmã a usarem estupefacientes para as deixar sem poder de reacção. Depois, ela agenciava atos sexuais das meninas com homens da região, que iam até à casa, um imóvel sem quaisquer condições de higiene no bairro Leão Novaes.

Outra acusação contra a mulher é de abandono das crianças. Ainda segundo as denúncias, a acusada deixava as duas filhas com terceiros vários dias seguidos para ir ela própria prostituir-se na cidade de São Paulo, a 137 km de Peruíbe.

As denúncias foram feitas na passada quinta-feira e a polícia, depois de dois dias de investigações, invadiu o imóvel e resgatou as menores de 9 e 12 anos, levando-as para a esquadra. Ao saber disso, a mulher apareceu na esquadra mais tarde, acompanhada da irmã de 15 anos.

Aos agentes, ela confessou que só era mãe biológica da menina de 9 anos, e não da de 12, que apenas criava. Durante o interrogatório, a menina de 15 confessou também ser obrigada pela irmã a prostituir-se, e a acusada foi presa e incriminada.