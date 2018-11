Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filha morrem atacadas pelos próprios cães em casa

Maridos das vítimas deram conta da ocorrência quando chegaram à habitação.

18:28

Duas mulheres de 57 e 41 anos, mãe e filha respetivamente, morreram esta quarta-feira em Madrid após terem sido atacadas pelos próprios cães em casa.



Foram os maridos a dar conta da ocorrência que encontraram as duas mulheres já sem vida no pátio de casa.



As autoridades receberam o alerta pelas 12h30 (locais) e depararam-se com o cenário de terror. Os maridos das vítimas também tiveram de ser assistidos por crises de ansiedade.



Os ferimentos nas vítimas causaram forte impacto tanto nos maridos das vítimas como nos operacionais que se deslocaram ao local.



A raça dogue de Bordéus não está listada como uma das potencialmente perigosas.