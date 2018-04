Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe faz sexo no hospital com o namorado que lhe matou a filha bebé

Catherine e Gordon foram "apanhados" pela polícia.

18:47

Catherine Davidson e o namorado, Gordon McKay, foram "apanhados" a fazer sexo no hospital enquanto esperavam saber se Hayley, a filha bebé da mulher, sobreviveria ou não após um ataque levado a cabo pelo homem. McKay foi acusado de ter matado a menina, abanando-a até esta perder os sentidos.



O casal foi interrompido durante o ato pela polícia quando o agente lhes ia dar a notícia de que a bebé estava prestes a morrer e que os médicos iriam desligar as máquinas que a mantinham ligada à vida. A menina, de cinco meses, sofreu um forte derrame de sangue no cérebro.



No tribunal, a acusação referiu que a mãe da criança estava claramente mais preocupada com o namorado do que com a situação em que o seu bebé se encontrava.



"Nos momentos antes da morte de Hayley, Catherine segurou a sua filha nos braços. Depois de alguns minutos, disse que precisava de estar com o namorado", disse a procuradora encarregue do caso.



Além do derrame cerebral, Hayley sofreu ainda várias fraturas devido à violência do ataque a que foi sujeita.



Gordon admitiu em frente ao juiz ter abanado a criança até à morte e vai cumprir uma pena de prisão efetiva.