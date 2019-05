Mãe morre de enfarte ao saber que o filho foi executado

As balas disparadas contra um jovem brasileiro residente em Itapipoca, cidade no interior do estado do Ceará, nordeste do Brasil, e que o mataram na noite da passada quarta-feira, provocaram, além da dele, mais uma morte.



Além do jovem, executado por uma dupla armada junto à casa onde morava, no bairro Boa Vista, a mãe dele também morreu, não suportando a notícia da morte do filho.

De acordo com moradores locais, a mãe do rapaz, ao ser informada de que o filho tinha sido abatido na rua, ficou extremamente nervosa e angustiada, e a dor e o desespero da revelação provocaram-lhe um enfarte. Levada ainda viva para o Hospital Municipal de Itapipoca, a senhora morreu horas depois, na madrugada desta quinta-feira, apesar dos esforços dos médicos para a salvarem.



Numa ação rápida, agentes da Polícia Militar conseguiram deter um dos assassinos, um menor de idade. O outro criminoso conseguiu fugir mas já está identificado e a ser capturado pela polícia.