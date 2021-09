Mãe queima mãos da filha de cinco anos por tirar uma banana para comer

Uma mãe queimou as mãos da filha, de cinco anos, com água quente, no município de Belas, província de Luanda, por a criança ter tirado uma banana para comer, informou esta terça-feira a polícia, que deteve já a mulher.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, a mulher, de 38 anos, foi detida por violência doméstica.

"A mãe descontente pegou as mãos da criança e colocou-as numa panela de água quente", disse Nestor Goubel, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.

Este é o segundo caso deste tipo registado em 15 dias. No primeiro incidente, um pai, no município de Viana, queimou as mãos de três filhos (5, 6 e 8 anos), por terem supostamente retirado arroz da casa da vizinha para cozinharem.

Nos últimos dias, outros casos do género têm sido relatados na imprensa local, com os seus autores detidos pela polícia.