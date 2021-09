Mãe reencontra filha que foi sequestrada em 2007

"determinaram que a mulher era de fato Jacqueline Hernandez, que foi sequestrada de sua mãe em 2007. Aproximadamente às 16h55, Jacqueline, agora com 19 anos, se reencontrou com sua mãe".

Jacqueline Hernandez reencontrou-se com a mãe após ter sido sequestrada pelo pai aos 6 anos de idade em Clermont, na Flórida, nos EUA. Jacqueline não via a mãe, Angélica Vences-Salgado, há 14 anos, avançou a rede televisiva americana NBC News.De acordo com o Departamento Policial de Clermont, Angélica entrou em contacto com as autoridades a 2 de setembro após ter recebido uma mensagem nas redes sociais de uma jovem que alegava ser a sua filha, que não via desde 2007.Na mensagem, a mulher que afirmava ser Jacqueline disse à mãe que estava no México e pediu-lhe que se encontrasse com ela no ponte entrada de Laredo, no estado americano do Texas.Após uma investigação, as autoridades confirmaram a veracidade da história.Em comunicado, o Departamento Policial de Clermont afirmou que as autoridadesJacqueline teria sido sequestrada pelo pai, Pablo Hernandez, em Clermont, e um mandato de sequestro teria sido emitido em dezembro do ano do desaparecimento.