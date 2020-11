Mãe salva três vidas ao doar órgãos de filho que morreu aos 18 anos

Uma mulher, de Solihull, em Birmingham, perdeu o filho, Lewis McDonough, de 18 anos, quando este teve uma paragem cardiorespiratória.







Como enfermeira, Lisa Cruise está habituada a ajudar famílias a enfrentar a dor da perda de um familiar e a causar "lágrimas de alegria" a pessoas que já perderam a esperança de ver os seus entes queridos a recuperar.

No entanto, havia um problema para resolver: Como tantas outras pessoas, o filho de Lisa não tinha assinado o registo que autorizava a doação dos seus órgãos. A mãe do jovem tornou-se, a partir desse momento, voz ativa em concordar com a alteração da lei da doação de órgãos no Reino Unido, que veio a alterar-se no primeiro trimestre de 2020 e possibilitou que Lisa doasse os órgãos do filho a pessoas que precisavam.



"Como enfermeira, ajudei muitas famílias no momento da perda repentina de um ente querido e cheguei mesmo a cuidar de pacientes que mais tarde vieram a ser doadores de órgãos", avançou ao jornal britânico The Mirror. "Nunca pensei que algum dia seria eu a estar nessa situação. Muito menos por causa do meu filho de 18 anos, bonito, engraçado, cheio de vida", desabafou.