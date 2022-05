Salvador Ramos, o autor do massacre numa escola no Texas, no qual matou 19 crianças e duas professoras, é descrito pelos amigos como um jovem "calado" e "reservado", que era gozado na escola por causa de dificuldades na fala e por a sua família ser pobre.



As lutas no recreio eram habituais e, nos últimos tempos, começou a vestir-se de negro, a usar botas da tropa e a aparecer com pequenos cortes no rosto.









