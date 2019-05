Mãe vai buscar a filha à creche e encontra-a com 25 marcas de mordidelas

Mulher fez queixa à polícia mas após dois meses sem desenvolvimentos decidiu tornar o caso público.

22:13

Uma mulher do estado do Arizona, nos Estados Unidos, ficou horrorizada após ter ido a buscar a filha de 15 meses à creche e tê-la encontrado com marcas de mordidelas pelo corpo todo.



Alice Bryant ficou em choque ao ver as costas da filha, Rosalynn, sem que ninguém do berçário lhe tivesse ligado para alertá-la da situação.



A situação passou-se a 26 de fevereiro, na creche Creative Beginnings, em Tucson, no Arizona e foi agora tornada pública nas redes sociais. Alice afirma que apresentou queixa às autoridades competentes, mas dois meses após a denúncia nada tinha sido feito e por isso denunciou o caso no Facebook.



"Não levem os vossos filhos para a creche Creative Beginnings, que faz parte de uma organização internacional e esta em Tucson é credenciada pelo Estado. Eles nem ligaram para me avisar sobre um incidente, não me notificaram por nenhum outro meio, nem me disseram nada quando fui buscá-la. Todas as marcas [mordidelas] aconteceram num dia", relata a mãe no Facebook.



Era o quinto dia de Rosalynn naquela creche perto de casa e a mulher não esperava aquele desfecho.

"Há mais de 25 anos, mas é difícil dizer. É de revirar o estômago. Sinto-me ao mesmo tempo zangada e triste", disse à emissora televisiva Live5News.

A polícia revela que nenhuma acusação ou prisão foi feita até o momento.