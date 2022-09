Magnata russo morre ao cair de janela de hospital em Moscovo

O presidente da segunda maior produtora de petróleo da Rússia, Lukoil, Ravil Maganov, foi encontrado morto depois de ter caído de uma janela, no sexto andar do Hospital Central Clínico, em Moscovo. A morte de Maganov é a mais recente entre várias de altos funcionários russos que morreram em circunstâncias consideradas "suspeitas", nos últimos meses.



As razões da hospitalização de Maganov não são conhecidas. A polícia russa ainda está a investigar as causas da morte.







Maganov, que foi galardoado pelo presidente russo Vladimir Putin, era presidente da LUKOIL desde 2020 e foi o vice-presidente executivo de 2006 a 2020.