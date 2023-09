MAI diz que portugueses que precisem de apoio devem contactar Embaixada em Rabat

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que os portugueses que estiverem em Marrocos e que precisem de apoio devem contactar a Embaixada portuguesa em Rabat (Marrocos).

"Importa é que contactem com a Embaixada portuguesa em Rabat e que entrem em contacto também com o gabinete de emergência consular da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas", disse esta sefunga-feira o ministro José Luís Carneiro.

Falando à margem da inauguração da Academia Lanterninha, em Matosinhos (Porto), o ministro da Administração Interna adiantou que a informação que teve do Ministério dos Negócios Estrangeiros é a de que todos os portugueses que vierem a carecer de apoio das autoridades portuguesas, vão ter esse apoio.

"A informação que tenho do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do senhor ministro, com quem falei ontem [domingo], é de que todos os portugueses que vierem a carecer de apoio das autoridades portuguesas, tê-lo-ão".

A Força Aérea Portuguesa retirou de Marrocos, na noite de sábado, 102 cidadãos portugueses que pediram ajuda para deixar o país africano.

O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira causou mais de 2.122 mortos e 2.421 feridos, provocando danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.